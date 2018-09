'Laat homoseksuelen gewoon bloed doneren'

Volgens de U.S. Health and Human Services' Advisory Committee on Blood and Tissue Safety and Availability zouden homoseksuelen best bloed kunnen doneren na één jaar van gehele onthouding. Nu is het nog zo dat een man vanaf het moment dat hij seks heeft gehad met een andere man de rest van zijn leven geen bloed meer mag geven.

Invloed

De aanbevelingen van het adviescomité hebben geen directe invloed op het beleid, maar de commissie wordt weldegelijk beschouwd als betrouwbare bron voor federale richtlijnen. Zo meldt de Huffington Post. De Food and Drug Administration, die over het beleid gaat, zal het advies overwegen en na het horen van andere experts volgende maand al dan niet beslissen om de wijzigingen door te voeren.

Gay Blood Drive, voorstander van een wijziging in het beleid, noemt het advies 'een enorme stap in de goede richting'. Voor de Human Rights Campaign (HRC) is het echter nog niet genoeg. "Hoewel deze aanbevelingen een grote verbetering zijn van het huidige beleid, blijft het homoseksuele en biseksuele mannen stigmatiseren. Dat weerhoudt hen ervan potentieel levensreddend bloed te donoren, uitsluitend op basis van hun seksuele geaardheid", aldus David Stacyvan HRC.