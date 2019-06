YouTube blokkeert account onderzoekscollectief Bellingcat

Bellingcat oprichter Eliot Higgins. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos

DEN HAAG - Onderzoekscollectief Bellingcat kan voorlopig niets plaatsen op YouTube. Het account is geschorst omdat YouTube vindt dat het geweld vertoonde zonder goede reden, meldde oprichter Eliot Higgins dinsdag. Het is niet bekend of YouTube klachten heeft gekregen en zo ja, van wie.