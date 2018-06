Studenten dakloos na inzakken vloer

De feestende studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) vielen in de ijssalon onder de feestruimte. De ijssalon was voor de wintermaanden gesloten, maar er is wel veel schade ontstaan aan meubilair en apparatuur, zegt eigenaar David Vink. Bij het ongeluk raakte niemand ernstig gewond.

Er waren ongeveer honderd mensen op het feest. Een deel van hen is opgevangen in een hal vlakbij de plek van het ongeluk. Het Rode Kruis heeft de studenten in de nacht van donderdag op vrijdag verzorgd. Gemeente en brandweer helpen vrijdag bij het regelen van ander onderdak en bij het ophalen van spullen uit het gestutte pand.