Slachtoffer ’homogeweld’ in Madrid verzon verhaal om slippertje te verbergen

In Spanje werd met afschuw gereageerd op een gewelddadige aanval op een jonge homoseksuele man in de wijk Malasaña. De politie ging op zoek naar de daders, maar kon die niet vinden. Ook op de camerabeelden was niks te zien. Nu blijkt dat de vork iets anders in de steel zit.

De man heeft in een verklaring toegegeven dat hij vreemd is gegaan. De verwondingen met een mes zijn met wederzijdse instemming bij hem toegebracht. Om het slippertje voor zijn vriend te verbergen, heeft de Spanjaard het verhaal verzonnen.

De regering had de aanval scherp veroordeeld, en in het land zijn woensdagavond protesten naar aanleiding van de vermeende aanval. De organisatoren hebben aangegeven door te zullen gaan met de demonstraties.

Homofoob geweld staat in Spanje in de schijnwerpers sinds de doodslag op een homoseksuele man twee maanden geleden in het noorden van Spanje. De Spaanse premier Pedro Sánchez beloofde woensdag zwaardere straffen voor haatmisdrijven.