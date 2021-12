Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen op stabiel niveau

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag praktisch onveranderd vergeleken met een dag eerder, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2830 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 6 meer dan woensdag.