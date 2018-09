Miljoenen voor kalkoenen

De nationale feestdag van de Amerikanen en de Canadezen valt dit jaar op 27 november, en dat betekent dat mensen inmiddels beginnen met het inslaan van de benodigde spullen. Kalkoen staat daarbij bovenaan het boodschappenlijstje; liefst 20 procent van alle kalkoen die jaarlijks wordt geconsumeerd in de VS, wordt met Thanksgiving gegeten.

Dit jaar is de voorraad echter kleiner, waardoor een pondje kalkoen nu zo'n 1,14 dollar (0,91 euro) kost. Een kalkoen weegt al snel 8 of 16 pond. Bovendien was de de prijs van kalkoenenvoer in 2012 enorm hoog was, en ook dat ijlt nog na. Boeren moesten immers bezuinigen, en daardoor stijgen nu de prijzen.

Anderzijds doen de supermarkten de kalkoenen vaak in de aanbieding om klanten te lokken, waardoor het getal onder aan de kassabon toch meevalt.