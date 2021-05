Voorbijgangers rapen bankbiljetten op na plofkraak Duitsland

Dat meldt de Akense politie.

Levensgevaarlijk

De personen die geld hebben meegegrist zijn op camerabeelden vastgelegd. Ze zullen strafrechterlijk worden vervolgd. De politie spreekt van een levensgevaarlijke actie omdat er na een plofkraak altijd een risico is dat er nog een explosief kan afgaan.

De plofkraak in de Duitse grensplaats Herzogenrath vond in het pinksterweekend plaats, in de nacht van zondag op maandag.

Grote ravage

De plofkraak zorgde voor een grote ravage. Zo lagen er brokstukken ver verspreid in de omgeving en waren de knallen van de kraak in de wijde omtrek te horen. Op foto’s is te zien dat een zijwand door de knal eruit werd geslagen. Getuigen meldden aan de NOS dat de verdachten op scooters richting Limburg zijn gevlucht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De Duitse politie doet onderzoek naar de zaak.