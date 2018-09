Kroongetuige vastgoedfraudezaak weer verhoord

De criminele kroongetuige in de prestigieuze Limburgse vastgoedfraudezaak Landlord wordt in het hoger beroep tegen de elf verdachten op zitting gehoord over zijn geheime verklaringen. Kroongetuige Pascal H. moet komen uitleggen wat er is afgesproken over zijn geheime verklaring. Over de inhoud van zijn verklaring gaat het verhoor niet, bepaalde het gerechtshof in Den Bosch donderdag.