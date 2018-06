OM eist vijf jaar cel voormalig IRT-informant

J. was in de jaren 90 informant van een Interregionaal Recherche Team (IRT). Dat IRT liet voor de bestrijding van drugshandel gecontroleerd containers met drugs door. Om dat te kunnen doen, werden burgerinformanten als J. ingezet. Toen deze omstreden methode publiek werd, stopte politie en justitie er abrupt mee. De zogenoemde IRT-affaire die toen ook tot veel politieke commotie leidde, was geboren.

In de zaak tegen de oud-informant wil het OM ook dat J. oud-voetbalinternational Martien Vreijsen schadeloos stelt voor 50.500 euro. Vreijsen werd „op een manier die naar maffiapraktijken neigt“ aangepakt om een zakelijke vordering van ruim 50 mille, door J. overgenomen van een ander, te voldoen.

Volgens de officier van justitie staat vast dat J. de grote initiator was van de illegale pokertoernooien bij voetbalvereniging Young Boys in Haarlem, waar wekelijks grote sommen geld over tafel gingen. Met de opbrengst was de club in staat in minder dan twee jaar 140.000 euro schuld weg te werken.

J. was de spil en het clubhuis van Young Boys was de plaats waar alles gebeurde, concludeert het OM. Vreijsen voldeed er zijn schuld, daders van een ripdeal moesten er verantwoording afleggen, de pokeravonden werden er gehouden en clandestiene betalingen aan spelers en trainers van de club - naar schatting 1,2 miljoen euro tussen 2007 en 2011 - ook. „Door de inbreng van crimineel geld was Young Boys een evidente illustratie van vermenging van onderwereld met bovenwereld”, aldus de officier van justitie.

Advocaat Cees Korvinus vindt dat justitie geen zaak heeft en vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. Uitspraak 4 december.