Zin in de sneeuw

Deze dag staat natuurlijk helemaal in het teken van winterse activiteiten. Iedereen is in SnowWorld Zoetermeer van harte welkom om allerlei wintersportmaterialen uit te proberen. Maar er zijn ook workshops en lezingen. Zo kun je op de piste van Snowworld workshops volgen over toerskiën, sneeuwschoenwandelen, drytoolen, lawinepieps en zijn er airbag tests. Grootheden in de wintersportwereld vertellen over veiligheid in de bergen.

De Bergsportdag is gratis voor iedereen en start om 09.30 uur.

Adres: Buytenparklaan 30, Zoetermeer. Klik hier voor meer info.