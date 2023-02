Politie: geen sprake van schoten Paniek in winkelcentrum La Défense in Parijs

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Abaca Press

PARIJS - In de Parijse wijk La Défense was er zaterdag korte tijd paniek nadat een man zelfmoord had gepleegd, meldde de politie. Uit de wijk kwamen beelden van mensen die wegvluchtten uit een winkelcentrum.