'Bedreiger advocaat Spong heeft waanbeelden'

De verdachte, de 56-jarige Ronald ten C., zit sinds 12 augustus vast. Hij was zelf niet op de zitting aanwezig en wil zich ook niet laten bijstaan door een advocaat. Het OM verdenkt hem ervan dat hij in de periode vanaf november vorig jaar tot juli dit jaar Spong in meerdere e-mails met de dood heeft bedreigd.

Justitie wil dat de man in het Pieter Baan Centrum wordt onderzocht. De rechter-commissaris heeft hiertoe al een bevel gegeven, maar het is nog wachten op een plek. Ten C. weigert zelf mee te werken aan een onderzoek.