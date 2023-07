Koninklijke familie viert Koningsdag 2024 in Emmen

In Emmen viert de koning zijn 57e verjaardag. Over de invulling van de dag is officieel nog niks bekend maar wel is zeker dat het compact wordt. Er wordt 1 kilometer door het centrum gelopen en die wandeltocht duurt ongeveer 2 uur.

Het nieuws werd vrijdagmorgen bekendgemaakt op het gemeentehuis in Emmen door burgemeester Eric van Oosterhout en Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning.

Klijnsma was vanaf haar aanstelling in 2017 bezig om de koninklijke familie naar dit gedeelte van Drenthe te krijgen. Ze deed al het voorwerk. „Het is mooi om dit deel van Drenthe voor het voetlicht te brengen”, aldus Klijnsma. Dat Emmen twee keer een groot kampioensfeest van FC Emmen aankon is volgens de commissaris een teken dat de plaats het bezoek op Koningsdag aankan.

Van Oosterhout is blij het nieuws bekend te maken. De burgemeester en de commissaris weten het nieuws al weken. „Het is leuk om Drenthe aan het Koningshuis te laten zien en daarmee aan het hele land. Wij zijn trots en dat willen wij graag laten zien. Er is veel voorbereiding nodig, denk aan hekken en beveiliging. Daar moeten we nu al mee beginnen.”