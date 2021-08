Spanje nadert kookpunt: ’Schrap je volle dagschema’

Buitenland

Regen biedt hoop aan Griekse brandweer

In Griekenland hebben regenbuien het werk van brandweerlieden verlicht en in de nacht van woensdag op donderdag meerdere branden geblust. In het land is door felle branden de afgelopen tijd 90.000 hectare aan bos- en akkergebied in de as gelegd. Duizenden huizen zijn verwoest.