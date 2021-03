LIVE | Monsterproces Marengo van start: ’Taghi wilde me opruimen’

Volg de inhoudelijke behandeling van de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Wie had verwacht dat hij uitgebreid zou reageren op de waslijst aan verdenkingen tegen hem kwam maandagmorgen bedrogen uit. „Vooralsnog heb ik niks te melden”, zei Taghi. Op foto’s na zijn arrestatie eind 2019 in Dubai was te zien dat hij een flinke bos krullen had. Nu heeft hij een kortgeknipt kapsel en een baardje.

De houding van Taghi werd gevolgd door vrijwel alle vijftien andere verdachten in de zaal. Op Mohamed R. na. Die barstte los in een woedende tirade tegen het Openbaar Ministerie dat hij ervan beschuldigt hem koste wat het kost te willen veroordelen.

„Ik vind de beschuldigingen afschuwelijk. Ik heb niks met moorden en met een criminele organisatie te maken.” Volgens Mohamed R. liegt kroongetuige Nabil B. „dat hij barst”, maar houdt het OM hem de hand boven het hoofd. „Want ik moet hangen. Daar doet het OM alles aan.”

Mohamed R. beschuldigde het OM er ook van „advocaten als rauw vlees voor de leeuwen te hebben gegooid.” Hij doelt daarmee op het schaduwen door justitie van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef. Het OM dacht dat zij een ontmoeting zouden hebben met Ridouan Taghi, die toen nog de meest gezochte crimineel was. Dat bleek niet zo te zijn.

Het OM biechtte de schaduwoperatie niet zelf op, maar gaf pas toe dat het was gebeurd na publicaties in het Algemeen Dagblad.

Advocaten Nico Meijering (L) en Inez Weski komen aan bij de bunker, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Ⓒ ANP

Mohamed R. staat samen met zijn twee broers terecht in het Marengoproces. Zijn broer Saïd zit nog in uitleveringsdetentie in Colombia. Hij wordt ervan verdacht de rechterhand van Taghi te zijn geweest. Broer Zaki R. weet het zeker. Hij zit alleen maar in de verdachtenbank vanwege zijn achternaam.

’Stem op Netflix’

Ridouan Taghi hoorde zwijgend aan hoe het merendeel van de vermeende leden van zijn criminele organisatie er net als hij het zwijgen toe deden. Sommigen deden dat omdat ze het niet eens zijn met het opnemen en uitzenden van hun stemgeluid door de media. „Zaki is bang dat zijn stem opduikt op Netflix of bij The Voice, zei advocaat Bouchikhi.

De stem van kroongetuige Nabil B., die ook verdachte is in het proces, mag hoe dan ook niet worden opgenomen in verband met zijn veiligheid. Hij zit afgeschermd voor alle procesdeelnemers in een aparte getuigencabine. In ruil voor zijn verklaringen zegde het OM hem een halvering van de strafeis van 24 jaar toe.

Extreme veiligheidsmaatregelen

Buiten de bunker waren de veiligheidsmaatregelen maandag extreem opgeschroefd. Op iedere straathoek stonden zwaarbewapende agenten en er hingen meerdere helikopters en drones in de lucht.

Buiten de rechtbank werd geprotesteerd tegen het proces van Taghi. Volgens de betogers krijgt Taghi geen eerlijk proces.

In de bunker golden strenge regels in verband met Covid. De zittingszaal was met zestien verdachten, zestien advocaten, rechters, officieren van justitie en beveiligingsmensen propvol. „Het is verantwoord”, aldus de voorzitter. Maar alle aanwezigen mochten pas in beweging komen als het beveiligingspersoneel daar toestemming voor gaf.

Het zicht op de advocaten en verdachten werd voor zowel de rechtbank als voor journalisten nogal belemmerd door de wirwar aan spiegelende plexiglazen ruiten en door pilaren. „Die zijn nodig, anders stort het gebouw in”, zei de voorzitter. De zaak wordt maandag om 15.00 uur hervat.

Speciale eenheden van de politie bij de bunker, voorafgaand aan de eerste inleidende zitting in het Marengo-proces. Zestien verdachten, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi, staan terecht in de megamoordzaak. Ⓒ ANP

Kroongetuige Nabil B.

Kroongetuige Nabil B. besloot met justitie te gaan praten toen hij steeds meer geluiden hoorde dat Ridouan Taghi hem wilde vermoorden. Hij hoorde onder meer van zijn vroegere vriend Mohamed R. en later van zijn broer Saïd R. dat hij zijn leven niet meer zeker was. „Saïd maakte letterlijk de beweging dat die Kleine me wilde opruimen”, zei B. ’Kleine’ is de bijnaam van Taghi.

Maandag is de inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo begonnen. Als eerste komen de verklaringen van de kroongetuige aan bod. B. zit afgeschermd in een getuigencabine, hij is alleen zichtbaar voor de rechters en officieren van justitie.

Als een spraakwaterval vertelt hij de rechtbank over zijn beslissing om ’over te stappen’. De advocaat van Taghi vroeg meerdere keren of het iets langzamer kon, omdat ze mee wil schrijven. B. sneerde dat advocaat Inez Weski „ook wel iets sneller kan schrijven.” Kort voordat de rechtbank ging pauzeren, greep B.’s vroegere vriend Mohamed R. de microfoon om zijn ongenoegen kenbaar te maken over „de gladde tong” van de kroongetuige „waarmee hij ook de mensen buiten belazerde. Als hij normaal kan praten, komt misschien de waarheid naar boven.”

De 33-jarige B. besloot kroongetuige te worden na de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 in Utrecht. B. was een goede bekende van die familie en kwam daardoor naar eigen zeggen tussen twee vuren te zitten. Justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij de moord, omdat hij auto’s heeft geleverd. De familie van Changachi wist ook dat B. betrokken was en wilde opheldering. Hij noemde de naam van Taghi, wat weer zijn woede wekte.

Een week nadat het Openbaar Ministerie de deal met B. naar buiten had gebracht (maart 2018) werd zijn (niet-criminele) broer Reduan in Amsterdam doodgeschoten. In september 2019 is B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Tot nu toe heeft B. 41 zogeheten ’kluisverklaringen’ afgelegd in ruil voor strafvermindering. Het OM zal 12 jaar cel eisen in plaats van 24. Hij zegt het merendeel van de verdachten in Marengo te kennen, de een beter dan de ander. Taghi leerde hij rond 2007 kennen. In 2011 zag B. hem voor het laatst.

B. zat aanvankelijk, evenals Taghi en een aantal andere verdachten, in de drugshandel. De grootschalige cocaïnehandel vormt de achtergrond van het dodelijke geweld. De rechtbank vroeg hem waarom B. „is gaan meedoen aan het vermoorden van mensen.” Volgens B. had dit te maken met een mislukte ontvoering van Saïd R. Hij zou vervolgens betrokken zijn geraakt bij een onderwereldoorlog tussen twee groepen.