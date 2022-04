Kinderpsychiater krijgt celstraf voor bezit kinderporno

Piet Hein van T. kwam in 2020 vervroegd vrij in Nepal en keerde terug naar Nederland waar hij eind dat jaar werd aangehouden voor bezit en het produceren van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie had hij 57.709 afbeeldingen op gegevensdragers staan waarop kinderen vanaf 4 jaar oud te zien zijn. Van T. heeft bijgedragen aan het in stand houden van de industrie van kinderporno, zegt de rechtbank. „Jonge kinderen worden daarbij op brute en veelal verregaande wijze misbruikt”, las de voorzitter voor uit het vonnis.

De Zwolse rechtbank achtte niet alleen bezit maar ook de vervaardiging van kinderporno bewezen. Wel ging het hier slechts om twee door Van T. gemaakte foto’s van een jongeman tussen de 12 en 16 jaar, niet in een vernederende of seksuele pose. Omdat hij de feiten niet pleegde in functie als kinderpsychiater, legt de rechtbank niet het geëiste beroepsverbod op. Een behandelplicht om herhaling van deze feiten te voorkomen wordt hem evenmin opgelegd. De rechtbank meent dat Van T. niet gemotiveerd is voor zo’n behandeling.

Bij de straf hield de rechtbank ook rekening met het feit dat Van T. in Nepal al maanden in de cel heeft gezeten. Tegen de man was 30 maanden cel waarvan 10 maanden voorwaardelijk geëist.

De Nepalese strafzaak had ook gevolgen voor twee van Van T.’s bejaarde zussen. Zij werden eind 2020 in Zwolle veroordeeld tot ieder een halfjaar cel voor het omkopen van een getuige in het strafproces tegen hun broer.