Politie ontdekt zeven naakte mannen in tuin tijdens illegaal seksfeest in België

Dat meldt de Belgische krant HLN. De politie kreeg op 7 december 2020 een melding dat er een feest gaande was in het saunacomplex van de man. De politie kwam ter plaatse en vond na enig speurwerk zeven naakte mannen verscholen achter een auto in de tuin van het saunacomplex. De politie stelde vast dat dit complex tot voor kort het toneel was geweest van een feest waar grote hoeveelheden drugs werden gebruikt. Zo vond de politie MDMA, cocaïne, amfetamines en het gevaarlijke crystal meth. De politie vond daarnaast nog een grote som aan geld.

De eigenaar van de sauna werd ook nog beschuldigd van het onterecht toe-eigenen van de coronasteun, omdat hij zijn sauna open hield voor niet-overnachtende klanten, terwijl dat toen in België niet toegestaan was.

In de sfeer komen

De advocaat van de sauna-eigenaar noemde tijdens de rechtszaak dat zijn cliënt geen drugsdealer is, maar de drugs enkel gebruikte op dergelijke ’bijeenkomsten’ om in de sfeer te komen. De man zelf vertelde in de rechtbank dat hij sporadisch drugs gebruikt en het gebruik perfect kan controleren. „Er is nochtans een onvoorstelbaar grote hoeveelheid drugs in uw lichaam teruggevonden. U hebt die drugs hoe dan ook ter beschikking gesteld aan de bezoekers. Dit maakt u strafbaar. Als er iets met die mensen gebeurd was, is dat uw verantwoordelijkheid”, sprak één van de rechters.

De man beweerde daarnaast dat hij nu al 45 dagen clean is en zich op zijn sauna wil focussen. Hij moet hiervoor een drugstest ondergaan. De uitslag van de test zal bepalend zijn voor de uitspraak van de rechter.