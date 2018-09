Colombia onderschept drugs naar Nederland

De drugsvangst werd gedaan in de haven van de noordelijke stad Barranquilla. Waarschijnlijk is het verstuurd door een bende uit de binnenlanden, die banden onderhoudt met een paramilitaire groep. De drugs hadden de criminelen miljoenen euro's kunnen opleveren. Er is voor zover bekend nog niemand opgepakt. Het is ook niet bekend voor wie de drugs in Nederland bestemd waren.

