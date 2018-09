Olieboring Shell bij Zuid-Afrika jaren uitgesteld

Volgens directeur Jan Willem Eggink, hoofd van de upstream-tak bij Shell in Zuid-Afrika, is die boodschap een tegenvaller voor zijn hoofdkantoor.

Het boren naar olie voor de kust zou dit jaar moeten beginnen. Dat kan nu volgens Egginks inschatting pas op zijn vroegst in 2016 gebeuren. Shell wil $200 miljoen investeren in het bereiken van deze nieuwe bron, voor de kust in Orange Basin nabij de grens met Namibië, op maximaal drie kilometer diepte.

Investeringen aantasten

Struikelblok voor Shell, maar ook Exxon en Anadaroko, is de lokale wetgeving uit 2002, die wordt aangepast. Volgens de maatschappijen zijn de voorgestelde wijzigingen te vaag en onzeker. Die zouden gedane en nieuwe investeringen in Zuid-Afrika kunnen aantasten.

Een van de voorgestelde ingrepen is dat de Zuid-Afrikaanse overheid een niet nader gespecificeerd aantal aandelen in de oliebedrijven kan kopen. Bovendien heeft de overheid volgens de bestreden voorstellen het recht om gratis een 20% belang in de bedrijven te nemen.

Winning gestopt

Boringen voor de kust van Zuid-Afrika zijn gestopt, nadat Total zijn winning blokkeerde door technische problemen voor de zuidoostkust.

Shell sloot in Amsterdam 0,4% lager, in Londen eindigde het Brits-Nederlandse bedrijf met 0,1% winst.

