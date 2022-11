Unesco: baguette behoort tot werelderfgoed

De baguette kreeg zijn naam officieel in 1920. Toen werd een wet van kracht die bepaalt dat een baguette minstens 80 gram moet wegen en maximaal 40 centimeter lang mag zijn.

Napoleon

De geschiedenis van het langwerpige, knapperige brood gaat terug tot de 17e eeuw. In de 18e eeuw werd het op steeds meer plaatsen gebakken, volgens sommigen vanwege de introductie van stoomovens in de jaren dertig van die eeuw. Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon verordonneerde dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat soldaten het makkelijk konden meenemen.

Rum

De cultuur- en onderwijsorganisatie Unesco benoemde ook de Cubaanse rummeesters tot werelderfgoed. Op het eiland zijn al sinds de 19e eeuw meesters in de rum, de nationale drank van het eiland. De keurmeesters gaan naar rumdistilleerderijen om de productie en de producten te keuren, soms met kennis die ze van hun voorgangers hebben opgedaan. Er zijn veertien meesters in de rum op Cuba, onder wie vier in opleiding.