Internetbedrijven straks openlijk aan schandpaal om haatberichten

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkt aan een plan om dat nog dit jaar voor elkaar te krijgen. „Eerst aanspreken, binnen 24 uur laten verwijderen en anders gaan we ze ’namen en shamen’ en volgen er boetes.” Nu is die aanpak er al voor kinderporno, omdat foto’s en filmpjes massaal via Nederlandse aanbieders worden verspreid. Volgens de CDA-bewindsman is het hard nodig dat ook het rondbazuinen van haatberichten op internet de kop in wordt gedrukt. „Internet is voor hate speech zo langzamerhand een automatisme geworden. We moeten dat niet meer als maatschappij willen faciliteren”, zegt Grapperhaus.

De voorbeelden zijn volgens de minister talrijk. „Dan gaat het bijvoorbeeld om foto’s, filmpjes en uitspraken. Als iemand bijvoorbeeld zegt: ’Ga jij maar aan het gas’. Of als iemand sympathie uit over de aanslag in Pittsburgh (waar elf Joden werden vermoord in een synagoge, red.).”

Internetpolitie

Er wordt een nader te bepalen instantie ingeschakeld die continu speurt naar ontoelaatbare uitingen. „Daarover ben ik nog over in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je moet een autoriteit hebben waar expertise is op het gebied van internet. Ze moeten bovendien goed herkennen wat discriminatie, racisme en antisemitisme is.”

De oplaaiende discussie over racisme is voor de minister aanleiding in te grijpen.

Kinderporno

Internetbedrijven die kinderporno helpen plaatsen, worden al aangesproken en beboet. Als ze voor 1 september niet goed genoeg ingrijpen, worden ze ook nog publiekelijk aan de schandpaal genageld. Grapperhaus: „Dat wil ik dus ook voor antisemitisme en hate speech.”

De inzet van bestuursrecht betekent niet automatisch dat ongewenste uitlatingen van internet verdwijnen. De minister heeft het ultimatum opgelegd omdat sommige internetbedrijven zich weinig aantrekken van de waarschuwende woorden vanuit het kabinet. Grapperhaus weet dan ook dat er nog een lange weg te gaan is. „Maar we zien dat sommige bedrijven nu wel degelijk zeggen: dit willen we niet.”