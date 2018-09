Cel voor 'heks van Kockengen'

De zelfverklaarde natuurgenezeres Sara G., alias 'de heks van Kockengen', is woensdag tot 141 dagen gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank verwijt haar dat ze een man in hulpeloze toestand heeft achterlaten in een hotel in Breukelen. Deze man, een Zwitser, liep daarna in verwarde toestand de A12 op en werd doodgereden door een vrachtwagen.