Noodweer Italië eist weer leven

Het noordwesten van Italië wordt al dagen geteisterd door zware regenval. Tientallen scholen zijn gesloten, wegen en spoorbanen zijn onbegaanbaar geworden. Ook huizen zijn niet bestand tegen het noodweer. Dinsdag werden in het puin van een huis bij Genua de lichamen gevonden van een 73-jarige man en zijn 69-jarige echtgenote.

In Cassano stortte een fabriekspand in. In Genua waren woensdag aardverschuivingen en overstromingen. Het beroemde Lago Maggiore is buiten zijn oevers getreden. Huizen en bedrijven worden bedreigd door het wassende water.