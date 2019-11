Politie Nijmegen houdt man aan die ’dreigde met geweld’

Het gaat om een dreigende man die zich in het kantoorpand ophield. Hij zou hebben geroepen ’mensen in de buurt te beschieten’, aldus een politiewoordvoerder tegen de Gelderlander.

De man zat in een gebouw waarin een organisatie voor begeleid wonen is gevestigd. In het pand zitten zestien woonstudio’s voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme, een gemeenschappelijke ruimte en een kantoor van de organisatie. Een deel van de bewoners stond met begeleiders op straat. De gezochte man is mogelijk zelf ook in behandeling.

De politie liet een onderhandelaar en een bijzondere eenheid naar het Nijmeegse centrum komen, zegt een woordvoerder. Of de man mensen in gijzeling hield, is nog niet duidelijk. Ook een arrestatieteam met honden kwam ter plekke.

Centrum afgezet

Het publiek werd op grote afstand gehouden. De politie heeft de omgeving van de Hertogstraat in het centrum van de Gelderse stad ruim afgezet.

Veiligheidsdiensten zijn in het centrum van Nijmegen massaal ter plekke in kogelwerende vesten. Ⓒ 112 Nieuwsgroep

Voorbijgangers werd verzocht instructies van de gemeente en politie op te volgen. Een verslaggever van Omroep Gelderland moest ’achter een boom’ gaan staan.