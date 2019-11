Politie Nijmegen: mogelijk gewapende man in centrum

Het gaat om een dreigende man die zich inmiddels in een kantoorpand ophoudt. Hij zou hebben geroepen ‘mensen in de buurt te beschieten’, aldus een politiewoordvoerder tegen de Gelderlander. Volgens de krant is de man een psychiatrische kliniek ingegaan. Cliënten zouden samen met hun begeleiders de straat op zijn gevlucht. Zelf is hij mogelijk ook in behandeling.

De politie laat een onderhandelaar en een bijzondere eenheid naar het Nijmeegse centrum komen, zegt een woordvoerder. Of de man mensen in gijzeling houdt is nog niet duidelijk.

Het publiek wordt op grote afstand gehouden. De politie heeft de omgeving van de Hertogstraat in het centrum van de Gelderse stad ruim afgezet. Voorbijgangers wordt verzocht instructies van de gemeente en politie op te volgen.

Later meer.