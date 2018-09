Onthullend: brieven van beroemde vrouwen

Het veilinghuis Ader Nordmann brengt de verzameling onder de hamer. De brieven of notities van koninginnen, hertoginnen, actrices, artiesten en andere vooraanstaande vrouwen tussen 1376 en 1984 worden volgende week dinsdag en woensdag geveild in Parijs.

Nederlandse koningin

De brieven of documenten worden afzonderlijk geveild. Er is ook een briefje van een Nederlandse koningin bij, de eerste vrouw van koning Willem III, Sophia van Württemberg (1818-1877). Zij was koningin van 1849 tot haar dood. Haar condoleancebrief aan de Franse keizerin Eugénie zou hoogstens 300 euro opbrengen.

De paus

Meer geld zou worden betaald voor bijvoorbeeld een brief van de Engelse vorstin Catharina van Aragón (1484-1536) die de paus schrijft tijdens haar vechtscheiding met koning Hendrik VIII. De brief zou 40.000 euro kunnen opbrengen.

De veilingmeesters verwachten minstens 20.000 euro voor een partij van 136 brieven van de Franse schrijfster die onder haar pseudoniem George Sand (1804 -1876) bekend is geworden.

Brigitte Bardot

Van recenter datum is bijvoorbeeld een uitgebreide handgeschreven brief van de Franse actrice Brigitte Bardot. Ze richtte zich eind 1967 tot de artistiek directeur van Philips om te voorkomen dat de platenmaatschappij haar nieuwe nummer met Serge Gainsbourg, Je t' aime moi non plus, in de handel brengt. Dat lukt, het nummer wordt pas in 1969 uitgegeven met Gainsbourg en Jane Birkin.

Prinses Grace

Een briefje aan de school van Monegaskische prinses Stéphanie waarin staat dat ze haar huiswerk niet kon maken, zou 500 euro opbrengen. De brief werd geschreven door Stépanies moeder, prinses Grace van Monaco.

De verzameling komt van een vooraanstaande Franse familie, de familie Flers, die in 1820 vrouwenbrieven begon te verzamelen.

Bekijk alle brieven hier.