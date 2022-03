Premium Het beste van De Telegraaf

Internationaal Strafhof start onderzoek Gaat Poetin oorlogsmisdadiger Mladic achterna?

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Zelfs in de Imndiase stad Bangalore gaanb mensen de straat op om te protesteren tegen de oorlog die de Russische president in zijn buurland heeft ontketend. Ⓒ AFP

DEN HAAG - „Wat Poetin aan het doen is, is moord en niks anders. Ik hoop dat hij in Den Haag moet verschijnen”, aldus de Litouwse premier Ingrida Simonyte. Litouwen was een van de eerste partijen die het Internationaal Strafhof (ICC) heeft gevraagd om het conflict in Oekraïne te onderzoeken. Inmiddels willen 39 landen een tribunaal.