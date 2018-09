Artsen balen van radiumtekort

De levering hiervan vanuit de Noorse reactor komt morgen weer op gang, maar zo beperkt dat alleen patiënten die reeds hiermee behandeld worden ervoor in aanmerking komen.

Dopje

"We staan met onze rug tegen de muur. Ik baal hier heel erg van, want je wilt zo graag deze patiënten dit kunnen bieden. Het gaat om een groep uitbehandelde patiënten bij wie het leven nog maanden zonder al te veel pijn verlengd kan worden", stelt Dirk Wyndaele, nucleair geneeskundige van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Vanaf 8 oktober stopte de levering van het middel wereldwijd omdat in enkele flesjes met de vloeistof vezels waren aangetroffen van het afsluitende rubberen dopje. Wyndaele: "De patiënten zijn niet in gevaar geweest, want dat is niet schadelijk. Maar men wil bij een radioactieve stof natuurlijk wel een goed sluitend systeem. De productie is nu weer op gang gekomen, maar door de verscherpte controle beperkt leverbaar. Dat betekent dat we nieuwe patiënten dit niet kunnen geven."

In ons land werken tien ziekenhuizen met het middel dat sinds een jaar beschikbaar is en dat kan naar schatting op jaarbasis bij 1000 mannen het leven verlengen. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Twintig tot 40 procent van de patiënten met prostaatkanker die is uitgezaaid in de botten (gemetastaseerd) komt nooit aan chemo toe. De gemiddelde levensverwachting na deze diagnose is een jaar.