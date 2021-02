Zorgmedewerkers ’echt blij’ met toekenning AstraZeneca-vaccin

Premium Binnenland

Sleeverbod in Bloemendaal

In volle vaart dik honderd meter naar beneden roetsjen vanaf een besneeuwd Klimduin in Schoorl, dat klinkt natuurlijk fantastisch. De verwachting is dan ook dat het druk gaat worden bij het grote duin komend weekend. De gemeente Bergen zet daarom beveiligers in om massaal sleeën te voorkomen.