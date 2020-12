Aanslag cokemaffia verijdeld

Binnenland

Politie arresteert Amsterdammer (26): ’Cobra’s in auto, drugs in onderbroek’

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 26-jarige man aangehouden. In de auto van de Amsterdammer troffen agenten meerdere cobra’s, illegaal vuurwerk, aan. Later bleek de verdachte ook een ’behoorlijke hoeveelheid’ drugs in zijn onderbroek te hebben weggestopt.