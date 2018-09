Paus richt nieuwe commissie op tegen misbruik

Klachten over ernstige misdrijven in de kerk, zoals kindermisbruik door geestelijken, moeten sneller worden afgehandeld. Daarom stelt paus Franciscus een nieuwe commissie in die achterstallige zaken bij de kerkelijke rechtbanken moet helpen afhandelen. Dit hebben Italiaanse media dinsdag gemeld. In de commissie komen zeven kardinalen en bisschoppen te zitten. De paus moet de leden nog benoemen.