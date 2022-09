Drukste ochtendspits van het jaar: meer dan 900 km file

Binnenland

Influencer raakt rijbewijs kwijt nadat hij met 250 km/u over de A28 knalt

Influencer Chahid Charrak (32), online bekend als Dutch Performante, is zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 250 kilometer per uur over de A28 tussen Assen en Beilen reed. De politie had zijn Lamborghini Huracán al snel in het vizier en wist Charrak snel aan de kant te krijgen. Na een snelheidscorrect...