Aanslag op Peter R. de Vries: dit weten we tot nu toe

De Vries werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in hartje Amsterdam. Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Na de schokkende moordaanslag op misdaadverslaggever en mediapersoonlijkheid Peter R. de Vries zit Nederland nog vol vragen. Wat is de toestand van de neergeschoten verslaggever en wat komen we meer te weten over de verdachten? Dit is wat we tot nu toe weten over de aanslag in het centrum van Amsterdam.