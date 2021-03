Verkeerde uitslag coronatesten: tientallen onterecht in thuisisolatie

Het ging mis in het laboratorium van Certe in Groningen. Tijdens een nacontrole op een partij van 3500 testen, bleek de uitslag van 41 stuks ten onrechte zwakpositief.

„Je schrikt hier natuurlijk enorm van”, zegt Anne-Marie van Elsacker, directeur Medische microbiologie van het laboratorium Certe. De tests werden de afgelopen twee weken afgenomen onder medewerkers en cliënten van verschillende zorginstellingen in Groningen en Drenthe. Het ging om de bekende PCR test, die volgens het RIVM de meest betrouwbare manier is om het virus te ontdekken. „We hebben de zorginstellingen meteen gebeld, zodat ze de juiste maatregelen konden treffen.”

Zwakpositief

Er wordt gesproken van een zwakpositieve testuitslag, wanneer er sporen van het coronavirus zichtbaar zijn. Dit kan betekenen dat het virus in de beginfase van de besmettelijke periode staat, maar het kan ook voorkomen rond het einde van de besmettelijke periode.

„Die zwakpositieve uitslagen geven ons regelmatig hoofdpijn”, aldus Van Elsacker. „Die kunnen namelijk duiden op twee stadia van het virus: de begin- of eindfase.” Dan geeft de test dus soms nog geen duidelijkheid.

„Je moet goed oppassen hoe je zo’n uitslag duidt. We doen bij deze gevallen altijd een extra bevestigingstest in het lab. Bij de partij waar het om gaat deden we voor de zekerheid zelfs een derde test.” Hoe het verkeerd kon gaan op deze schaal is nu niet met zekerheid te zeggen. Certe doet hier nog onderzoek naar.

Andersom

Hoewel een onterechte quarantaine vervelend is, lijken de gevolgen mee te vallen: liever te veel voorzorgsmaatregelen dan te weinig. Maar wat als mensen die wel besmet zijn toch een negatieve uitslag krijgen? „Dat kan met name misgaan tijdens het afnemen van de testen. Zo moet het wattenstaafje diep genoeg de neus ingaan om voldoende virusdeeltjes te kunnen pakken. Al gebeurt dit - zeker bij de tests voor de zorg - vaak pietje precies”, aldus van Elsacker.

Ze denkt dat de kans dat het fout gaat in het laboratorium aanzienlijk kleiner is: „Als test voegen we altijd positieve controlemonsters toe. Als die na die test nog steeds positief kleuren, de uitslag die we verwachten, weten we dat die goed is uitgevoerd.”

Dat de testen afgenomen waren bij medewerkers en cliënten van zorginstellingen maakt het volgens Van Elsacker extra vervelend. „Als je een stadion vol burgers test, en je hebt één misser, is dat geen groot probleem voor de volksgezondheid. Maar als die ene persoon in een ziekenhuis werkt is het veel erger.”

Ze neemt de controle van de testuitslagen na deze misser nog serieuzer: „We gaan de tests de komende tijd extra controleren. Ik ben me er namelijk van bewust dat de burger niet kan controleren of we ons werk wel goed doen. Dit willen we niet nog een keer.”