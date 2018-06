Opwinding over zoete piemeltjes Nieuw-Zeeland

Het bedrijf Dutch Rusk in de plaats Nelson verwelkomde zo'n 6 weken geleden 5 pallets met de „Dragon Sweets”. Twee weken later kwam het eerste telefoontje van een klant die tussen allerhande snoepvormen een penisje ontwaarde. De baas van het bedrijf, Jack Van de Geest, dacht eerst dat het om een grap ging en geloofde het niet. Tot de tweede klager aan de lijn hing en onderzoek uitwees dat er inderdaad snoepjes in de vorm van fallussymbolen in een deel van de zakjes zaten.

Het noopte Dutch Rusk tot een schaamtevolle terugroepactie die de firma duizenden euro's kost. De klanten krijgen excuses en gratis snoep ter compensatie.