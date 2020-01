KNVB royeert Utrechtse club na belagen scheids

De in 1931 opgerichte vereniging was na een reeks incidenten al geschorst, maar nu definitief uit de competitie gezet. Zes teams, waaronder ook jeugdteams, houden door dat besluit op te bestaan.

Met de club is eerder een plan opgesteld om geweld en wanorde binnen de vereniging te beperken. Maar volgens de voetbalbond is daar ondanks meerdere gesprekken niets van terechtgekomen. „Het bondsbestuur heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur van DWSV bij toekomstige wedstrijden van de vereniging de orde zal kunnen handhaven.”

’Rennen voor mijn leven’

Zo werd eerder dit seizoen een 21-jarige scheidsrechter belaagd door spelers van het eerste elftal van DWSV. Hij moest naar eigen zeggen ‘rennen voor zijn leven’ om heelhuids van het sportcomplex te ontkomen.

Dat de KNVB een hele club uit de competitie haalt en zelfs het lidmaatschap ontneemt, is zeldzaam. Meestal wordt overgegaan tot puntenvermindering of andere maatregelen.