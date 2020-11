Aanval Boko Haram: 110 doden in dorp en op rijstveld

De slachting vond plaats in het dorp Koshobe, nabij de stad Maiduguri. Landbewerkers en dorpsbewoners werden vastgebonden en hun kelen doorgesneden. Ⓒ EPA

KOSHOBE - Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria zeker 110 mensen gedood tijdens een aanval op een dorp en arbeiders op een rijstveld. Dat heeft een humanitair coördinator van de Verenigde Naties (VN) in het land zondag bekendgemaakt. Eerder op zondag zei gouverneur Babaganan Umara Zulum van de regio Borno dat er sprake was van ten minste 70 doden. Zaterdag stond het dodental nog op 43 en was er sprake van 6 gewonden.