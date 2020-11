Fans Feyenoord opgepakt na gooien van vuurwerk naar politie

Volgens de politie houden twee mensen van de mobiele eenheid last van hun gehoor over aan de avond. Gehoorschade is doorgaans niet meer te herstellen door medici.

De behoorlijke groep supporters stak eerder op de avond ook vuurwerk af bij het hotel waar de spelers van Feyenoord voor de wedstrijd verbleven. Dat was volgens RTV Rijnmond bedoeld als steunbetuiging aan de club en de fans zouden daarna verder zijn gegaan in de stad.

Feyenoord speelde donderdagavond in de Europa League tegen het Russische CSKA Moskou. De Rotterdammers wonnen met 3-1. Vanwege het coronavirus konden de fans daar niet bij aanwezig zijn.