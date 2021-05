Wie doet zoiets? Belgische wegwerkers vragen om respect

De wegenwerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer hadden enkele weken geleden nog maar net een nieuw stuk fietspad gegoten op de R4 in Gent, of het was alweer prijs. Een ’flauwe plezante’, Vlaams voor een lolbroek, trok een spoor van diepe voetstappen door het net gegoten beton, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Het was de zoveelste keer dat de wegenwerkers te maken krijgen met vandalisme, agressie of flauwe grappenmakers. Voor Wegen en Verkeer is de maat vol. Een foto werd woensdag gedeeld op sociale media om wat meer respect te vragen.

„Voor de bewuste werf, op het fietspad van de R4 begin mei, hadden we ruim op voorhand een afzetting geplaatst”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. „Die wees op de werkzaamheden en gaf de omleiding aan via de overkant van de R4. Wie voorbij liep, moet dat genegeerd hebben.”

’Uitgescholden’

Het stukje fietspad werd hersteld, maar het is geen alleenstaand geval. Ook aan een werf in de Motorstraat in Sint-Amandsberg vorige maand negeerden heel wat mensen zonder pardon de afzetting.

„En dat terwijl de werkzaamheden volop bezig zijn. De afzetting werd vernield en sommige van onze mensen werd afgedreigd of uitgescholden als ze mensen aanspreken op hun gedrag”, zegt Schoenmaekers. Wegen en Verkeer vraagt meer respect.