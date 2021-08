Premium Het beste van De Telegraaf

Van minister tot lobbyist Plotse overstap Van Nieuwenhuizen oogst kritiek in Kamer: ’Je maakt je job af’

Door Mike Muller

„Ik houd mij aan de regels zoals we dat in dit land hebben vastgesteld”, zegt de vertrekkende minister Cora van Nieuwenhuizen. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Van minister tot lobbyist: demissionair bewindsvrouw Cora van Nieuwenhuizen (VVD) maakt die overstap midden in de formatie op een opvallend moment. Aan het Binnenhof klinkt kritiek: heeft Van Nieuwenhuizen te veel voorkennis nu er in de recente begrotingsonderhandelingen ook over het onderwerp energie is gesproken en er miljarden worden vrijgemaakt voor de energietransitie?