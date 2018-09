,,Er hing spookachtige mist over het water''

Donderdag finishte het Nederlandse zeilteam als derde in de eerste etappe van de Volvo Ocean Race. De gebruinde gezichten van de mannen zijn getekend door het zoute water. Op Jens Dolmer na heeft iedereen zijn baard eraf geschoren. De boomlange Deen oogt ruig met zijn volle baard.

Opvallend gezond

Schipper Bouwe Bekking en Pablo Arrarte zien er opvallend gezond uit. Ze zijn nauwelijks afgevallen en ogen op het eerste gezicht vrij uitgerust. Daarentegen zijn de twee jongste zeilers Louis Balcaen en Rokas Milevičius ruim 8 kilo kwijtgeraakt. Je ziet het aan hun smalle gezichten en tailles.

Inspanning

“Dat de ervaren mannen minder zijn afgevallen heeft deels te maken met de hoeveelheid inspanning die ze verricht hebben, maar ook met stress en kou,” zegt teamarts Maarten Staarink. Samen met zijn collega Jan Maerten Smit en manueel therapeut Mark Haak zorgt hij ervoor dat de zeilers op een verantwoorde manier, zo snel mogelijk gaan herstellen. De start van de volgende etappe staat immers al gepland op 19 november.

Familieleden

“Besteed tijdens jullie verblijf in Kaapstad veel aandacht aan een goede hygiëne. Probeer openbare wc’s te vermijden, was altijd goed je handen en kijk uit met mensen die verkouden zijn of tekenen van de griep vertonen. Dit geldt ook voor familieleden,” vervolgt Staarink. “Straks gaan we per persoon een medische check uitvoeren, zullen we bloed afnemen en daarna zal de manueel therapeut Mark Haak beginnen met zijn behandeling.”

Herstellen

“Ik begrijp dat iedereen zo snel mogelijk wil herstellen, maar ik wil iedereen eraan helpen herinneren dat tijd doorbrengen met de familie minstens zo belangrijk is,” vult Bouwe Bekking aan. “Dus ik wil iedereen op het hart drukken om voldoende aandacht te besteden aan je vrouw en kinderen.”

Diverse etappe

De vriendin van Louis Balcaen arriveert pas volgende week in Kaapstad, dus de jonge Belgische zeiler heeft de komende dagen tijd om te werken aan zijn gewicht en conditie. “De eerste etappe was zeer divers, maar vooral ook een hele intense ervaring,” zegt de sympathieke Belg. Het was een geweldige ervaring om voor het eerst de evenaar over te steken. Voor een zeiler zijn dat mythische plaatsen om te varen.”

Erg zwaar

Louis had het vooral de eerste week fysiek heel erg zwaar. “Door de vele zeilwissels, kwam ik nauwelijks aan slapen toe. En soms stonden we ruim twee uur aaneengesloten aan de lieren te draaien. Ook zwaar waren de periodes zonder wind. Geef mij maar veel wind en hoge golven. Dat schiet tenminste op. Pas in de tweede week had ik eindelijk mijn ritme gevonden. De laatste week was ook vrij heftig.

Veel wind

Hoewel de Zuidelijke Oceaan zich niet van zijn slechtste kan liet zien, was het koud en stond er veel wind. Maar het was prachtig om zo zuidelijk te varen. We hebben veel wilde dieren gezien, zoals dolfijnen en albatrossen. Mentaal vond ik het moeilijk dat de aankomstdatum steeds verder naar voren schoof.”

Op weg naar de hel

Ondanks de kou was zeilen op de Zuidelijke Oceaan voor Louis de mooiste ervaring van deze etappe. “Je voelt je zo nietig en krijgt zoveel respect voor de natuur. Het water is veel kouder dan op de Atlantische Oceaan. De golven zijn een stuk langer en er hangt altijd een laag spookachtige mist boven het water, waardoor je soms niet meer dan 200 meter ver kan kijken. Je ziet geen zon en het lijkt wel alsof je onderweg bent naar de hel. De omschakeling van warm naar koud ging heel snel. Binnen een dag moest ik mijn korte broek inruilen voor mijn zeilpak.”

Paar keer bang

Louis is maar een paar keer angstig geweest. “Tijdens de zeilwissels op het voordek op de Zuidelijke Oceaan was ik mij ervan bewust dat je altijd op je hoede moet zijn en nooit je aandacht mag laten verslappen. Als je overboord valt zijn je overlevingskansen klein. Daarom dragen we verplicht een harnas en zijn we altijd aangelijnd aan het dek.”

Lekker eten

Over het eten had Louis niks te klagen. “De smaken waren goed, we moeten alleen iets beter nadenken over hoe we meer calorieën binnen kunnen krijgen. Ik ben veel gewicht verloren en dat merk ik voornamelijk in mijn spiermassa.” “Ik ga de komende dagen genieten van lekker eten en mijn familie. Tevens ga ik mijn best doen om zo goed mogelijk te herstellen, zodat ik 19 november weer fit aan de tweede etappe kan beginnen.”