Belanghebbende sectoren reageren met pijn in het hart op het ’hou vol’ van premier Rutte.

Dat kroegen en restaurants nog langer in de coronaban blijven, noemt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ’enorm teleurstellend’. Directeur Dirk Beljaarts: „De overheidsmaatregelen hakken er enorm in. Ondernemers snakken naar verlichting en wij denken dat Nederland ook hunkert naar ontspanning in de horeca.”

Uit onderzoek blijkt volgens KHN dat tien procent van de ondernemers geen buffer meer heeft. „Als dit veel langer duurt, valt een kwart tot een derde van de bedrijven nog dit jaar om”, zo sombert de directeur. De koepel bepleit extra overheidssteun: „Het huidige noodpakket dekt lang niet alle uitgaven in deze voor velen ’omzetloze’ periode.”

„We hadden wel wat op wat meer versoepeling gehoopt”, zegt een woordvoerder van INretail, de brancheorganisatie van winkeliers in de non-food, zoals kledingwinkels. „In een dorp heb je nog een gunfactor, zodat mensen naar je winkel komen. Maar in steden met winkelcentra is vooral recreatief shoppen heel erg belangrijk. Dat betekent dat ook een deel van de horeca open moet. We hadden daar wel meer van verwacht.”

Niet naar de kapper

Kappersclub Anko is teleurgesteld over deze langere periode van sluiting. „In onze ogen hebben we er als brancheorganisatie echt alles aan gedaan wat in onze macht ligt om weer veilig open te kunnen”, zegt voorzitter Maurice Crusio. „We hebben met een brede vertegenwoordiging uit de kappersbranche een hygiëne-protocol opgesteld, waar inmiddels ook de vakbonden hun goedkeuring aan hebben gegeven.

De evenementen- en festivalbranche schreeuwde de afgelopen weken om duidelijkheid en heeft die nu. Tot 1 september is al het vergunde van de baan. „Wellicht dat hele kleine dingen al wat eerder kunnen doorgaan, maar dat horen we in de komende dagen”, verwijst Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmanagers (VvEM) naar bijvoorbeeld kleine bruiloften.

Voor de 104e editie van de Vierdaagse valt het doek. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: „Dat dit niet geheel onverwacht komt, neemt niet weg dat dit voor de stad en regio een forse dreun is die de nodige emoties oproept.” De wandelmars met bijbehorende feestweek geldt als het grootste meerdaagse evenement van ons land en trekt jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers die ruwweg 35 miljoen euro besteden in vooral de horeca. Bruls leeft mee met de organisatoren én ondernemers: „Velen zien inkomsten verdampen.”

Formule 1

Ook de kans op een Formule 1-race op Circuit Zandvoort dit jaar lijkt steeds kleiner te worden. Tot 1 september mag er niet worden geracet, ook niet zonder publiek. Aanvankelijk stond de race op de vernieuwde baan voor 3 mei op de planning. Circuitdirecteur Robert van Overdijk:„We maken weer even pas op de plaats en wachten af.”

Openbaar vervoer

Voorzitter Pedro Peters van de ov-sector blijft erop hameren dat trein, bus, tram en metro in april en mei alleen toegankelijk moeten blijven voor strikt noodzakelijke reizen. „Anders loopt het met afstand houden uit de hand.” Vanaf woensdag gaat hij overleggen met de overheid wat de gevolgen zijn van de gedeeltelijke opening van basisscholen op 11 mei. „Niet zozeer voor de leerlingen, maar wel voor het reisgedrag van ouders die dan meer vrijheid krijgen. Ook willen we voor eind mei duidelijkheid over 1,4 miljard euro aan extra kosten door de aanhoudende ov-beperkingen.”

Topman Geert Dijks van Hiswa-Recron vindt het een gemiste kans dat de regering niks heeft gedaan met de coronaprotocollen die de recreatiesector en andere branches met hard werken op verzoek in allerijl hebben opgesteld om het opstarten van de bedrijven mogelijk te maken. „We staan nu met lege handen. Een zeperd.”