Instructies voor docenten bij seksueel geweld

DEN HAAG - Van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is 46 procent een leeftijdsgenoot. Gezien de belangrijke rol van het onderwijs in de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren, komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen met een factsheet voor docenten. De organisatie die rapporteert aan de regering wil hiermee bewustwording creëren en docenten een handvat bieden om te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. De komende maanden gaat de Nationaal Rapporteur in gesprek met docenten over deze problematiek.