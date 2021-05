Dood ’kattenman’ Knut schokt buurt: ’Hij moet zijn vermoord’

Onderzoek in Capelle naar het overlijden van Knut ’de kattenman’. Ⓒ mediatv

Capelle aan den IJssel - Ongeloof overheerst bij bewoners van de Kringdans in Capelle aan den IJssel waar vrijdagmiddag het levenloze lichaam werd gevonden van Knut, die in de buurt bekendstond als ’de kattenman’. „We zijn er kapot van”, vertelt een buurvrouw van het 55-jarige slachtoffer dat op mysterieuze wijze is overleden.