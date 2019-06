Man volgt meisje (10) en grijpt haar van fiets

Het incident vond vorige week woensdag plaats op klaarlichte dag tussen 12.30 en 12.45 uur bij een spoorwegovergang aan de rand van het winkelcentrum van de Gelderse plaats. De verdachte die de politie voor ogen heeft, is een man van ongeveer 40-50 jaar die ’een buitenlandse taal’ spreekt. Hij is 1.70 meter lang en heeft een getinte tot donkere huidskleur. Verder heeft hij stijl zwart met grijs haar, droeg hij een baard, donkerblauwe spijkerbroek en een zwart shirt met een zwart vest.

De man achtervolgde het meisje op een oude groen-blauwe herenfiets. Het meisje reed zelf ook op een fiets. Een passant die het meisje op straat te hulp schoot, wordt gezien als een belangrijke getuige. De politie vraagt hem met klem zich te melden. Een dag eerder ging de verdachte ook al achter het meisje aan toen ze op haar fiets naar school reed.

Verkrachting

De afgelopen jaren vonden er meerdere zedendelicten plaats in Ede, zoals in 2012 toen een 6-jarig meisje in een speeltuin in de wijk Rietkampen door een onbekende man opgepikt en verkracht werd. De dader is ondanks een beloning van tienduizend euro voor de gouden tip, nooit gepakt.