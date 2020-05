Grote brand in meubelbedrijf Vroomshoop onder controle

De brandweer gaf iets na 18.00 uur het sein brand meester. Het nablussen kan nog een aantal uren duren. Niemand is gewond geraakt bij de brand in het pand van een meubelbedrijf in de Havenstraat.

Door de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.