’Kim Jong-un heeft vermoedelijk last van slaapstoornis’

Kim zou er zeer vermoeid hebben uitgezien op een openbare bijeenkomst in mei. Hij had toen flinke wallen onder zijn ogen, bericht persbureau Yonhap. Het viel de inlichtingendienst op dat Noord-Korea in het buitenland medische informatie vergaart. Er wordt gekeken hoe topfunctionarissen met de slaapstoornis insomnia behandeld kunnen worden.

De spionnendienst houdt er rekening mee dat de Noord-Koreaanse leider steeds afhankelijker aan het worden is van nicotine en alcohol. Noord-Korea zou grote hoeveelheden buitenlandse sigaretten en luxe snacks importeren. De afgelopen jaren kwamen al eerder berichten naar buiten over de mogelijke slaapproblemen van Kim en zijn overgewicht.

Kim-dynastie

Berichten over de gezondheid van de relatief jonge dictator worden internationaal op de voet gevolgd. Het is onduidelijk wie na zijn dood de macht moet overnemen in de geïsoleerde dictatuur. De familie Kim heerst al over het land sinds de oprichting in de vorige eeuw. Noord-Korea zorgt al jaren voor internationale onrust door ballistische raketten te testen en aan kernwapens te werken.

Kim heeft geprobeerd zijn land uit zijn internationale isolement te halen. Hij had persoonlijke ontmoetingen met de vorige Amerikaanse president Donald Trump. Dat topoverleg leidde niet tot een diplomatieke doorbraak en Noord-Korea gaat nog steeds gebukt onder zware sancties. Het land deed woensdag een mislukte poging een spionagesatelliet te lanceren, tot chagrijn van de internationale gemeenschap.

De Zuid-Koreanen gebruikten kunstmatige intelligentie om foto’s van Kim te analyseren. Ze kwamen zo tot een nieuwe schatting over zijn gewicht. De NIS zou ook hebben vastgesteld dat Kim sinds eind vorig jaar doorlopend schrammen en blauwe plekken op zijn armen heeft. Dat komt mogelijk door een combinatie van allergieën en stressklachten.