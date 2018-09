Buma: kabinet slaat plank vooral mis

CDA-leider Sybrand Buma zei dat zaterdag bij een congres van zijn partij in Alkmaar. Volgens Buma is de kloof tussen kabinet en samenleving „bijna onoverbrugbaar” geworden.

Als voorbeeld noemt hij de herziening in de zorg. „Dat veranderingen nodig zijn staat buiten kijf. Ook voor het CDA. Maar de botte en overhaaste invoering is onverantwoord. Het gaat om de mensen in het land, niet om de cijfers in Den Haag.”

Hij uitte zich in het bijzonder kritisch over premier Mark Rutte: „Terwijl vele duizenden ouderen en mantelzorgers zich onzeker afvragen of zij per 1 januari nog zorg zullen ontvangen, zegt Mark Rutte doodleuk vanuit het Torentje: ik erger me aan deze onzin.” Hij hekelde ook „de onverschilligheid waarmee Mark Rutte nu over de naheffing van de belastingdienst spreekt” en zegt dat er door de fiscus geen fout is gemaakt.

Apetrots

Buma nam ook de 'gedoogpartners' onder vuur, de constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die op belangrijke dossiers met het kabinet samenwerken. Die zijn medeverantwoordelijk voor de naheffing „Ze roepen om het hardst dat het een schande is wat het kabinet allemaal doet. Maar ze zaten erbij en keurden het goed. Sterker nog: ze waren apetrots. Dus, hoe harder de gedoogvrienden nu het kabinet aanvallen, hoe ongeloofwaardiger het wordt. Het is even opportunistisch als hypocriet.”

Buma hekelde ook het asielbeleid van het kabinet, dat volgens hem vastloopt, met evenementenhallen die vollopen met asielzoekers uit vooral Syrië. Hij pleitte voor een betere controle aan de buitengrens van Europa. Daarnaast staat de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan menswaardige opvang in de regio en een regeling waarbij vluchtelingen die hier komen snel een status als ontheemde krijgen. „Het voorkomt juridische haarkloverij, maar betekent ook dat men na het conflict weer moet terugkeren.” Het kabinet zwijgt volgens Buma over deze kwesties vanwege onderlinge verdeeldheid tussen de regeringspartijen VVD en PvdA.