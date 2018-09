Afrika zet hulpfonds op tegen ebola

In de Ethiopische stad Addis Abeba had een eerste ontmoeting van de zakenmensen plaats, waarbij de eerste 28,5 miljoen dollar (22,8 miljoen euro) voor het fonds is opgehaald, meldde de BBC zaterdag.

De 28,5 miljoen zal worden gebruikt voor het inzetten van duizend hulpverleners in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Als het ebolavirus onder controle is, zal het geld uit het noodfonds worden gebruikt voor andere, soortgelijke uitbraken. Dat zei Dlamini Zuma, voorzitter van de Afrikaanse Unie.