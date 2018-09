Chipshol huurde Britse ex-MI6-spion in

Hij moest informatie verzamelen over alle betrokken personen bij de overheid en de luchthaven, zo blijkt uit een contract dat in het bezit is van NRC Handelsblad.

Chipshol, het bedrijf van de familie Poot met grond rond de luchthaven waarop het kantoren wil ontwikkelen, is sinds het begin van deze eeuw in juridisch conflict met de overheid en de luchthaven Schiphol.

De informatie die ex-geheim agent Micheal Oatley zou verzamelen, moest worden geleverd aan een ingehuurd pr-team dat 'machtsmisbruik' van Schiphol en de Nederlandse staat onder de aandacht moest brengen.